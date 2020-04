Dois homens são presos por violência doméstica na região

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências de violência doméstica no domingo (12) que resultou na prisão de dois homens, em Ivaiporã e Jardim Alegre.

Na Av. Piauí, em Ivaiporã a mulher relatou que chegou do trabalho e foi agredida pelo convivente com um soco e um tapa no rosto, deixando hematomas. Diante dos fatos e da representação da mulher, foi dado voz de prisão ao agressor.

Em Jardim Alegre, a vítima que estava sendo atendida no Hospital Municipal contou aos policiais que o amásio com quem convive a seis meses foi pescar com os amigos, e quando retornou, ela e os filhos estavam na caso do avô. O autor foi até o local e deu um tapa no rosto da vítima e arremessou um tijolo que pegou o tornozelo da mulher.

Enquanto a vítima estava sendo atendida na triagem do hospital, o autor invadiu o local e disse que o tijolo era para acertar a cabeça dela, e que quando saísse, ele iria colocar fogo na casa com a mulher e as crianças dentro. Ele ainda tentou agredi-la novamente, sendo contido pelo enfermeiro.

O autor foi detido e conduzido a 54ª DRP, em consulta ao sistema foi verificado que o mesmo tem pelo menos dois boletins por violência domestica.