Festa de aniversário em Ivaiporã termina em confusão

A Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada na madrugada de domingo (12) para comparecer na Rua José Bonifácio, onde estava acontecendo uma festa para de aniversário que acabou em vias de fato.

Segundo a PM, no local uma aglomeração de pessoas. O dono da

casa fez contato com os policiais e relatou tratar-se de uma comemoração ao aniversário do filho dele. Após as pessoas ingerirem bebidas alcoólicas houve

desentendimento e algumas vítimas acabaram sendo agredidas.

Durante a abordagem policial um dos autores resistiu à prisão desferindo chutes contra a equipe sendo necessário o uso de força moderada. As partes foram encaminhadas até a 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.