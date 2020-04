Colisão entre motocicleta e trator deixa dois mortos na PR 466, em Lidianópolis

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito entre uma motocicleta Honda CG 125 e um trator agrícola New Holland no domingo (12), em Lidianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu no quilômetro 89 da Rodovia PR 466, próximo à Vila Rural II.

O condutor da motocicleta, Samuel da Silva Belbiano, 20 anos, e o passageiro, Felipe Gabriel da Silva, 23 anos, morreram no local. O tratorista Valdecir Zandomênico Baena, 60 anos não se feriu.

De acordo com informações de populares a motocicleta atingiu a traseira do trator agrícola que estava acoplado com um subsolador. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária.