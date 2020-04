Homem dá carona para estranhos e tem carro roubado pelos passageiros, em Jandaia do Sul

Um homem teve o carro roubado após dar carona para estranhos, na noite de sábado (11), na Rua Pastor João Marcondes, em Jandaia do Sul. O carro da vítima, um Chevrolet Chevette cor cinza e com placas de São Carlos do Ivaí, foi levado e até a publicação desta reportagem, o veículo não havia sido localizado e nem os suspeitos.



O dono do veículo, que mora em Mandaguari, disse que veio a Jandaia a pedido de amigo buscar algumas pessoas que estavam aguardando na Rua Pastor João Marcondes. No local estavam duas mulheres adultas com duas crianças e um rapaz que aparentava ter 17 anos.



O grupo retornou a Mandaguari e passou a tarde toda consumindo bebida alcoólica junto. Por volta das 21 horas, a vítima deu carona ao grupo com destino ao mesmo endereço onde buscou, no entanto foi rendido pelo jovem que estava armado. O homem alega que foi ameaçado de morte caso não saísse do carro. Ele então obedeceu e o jovem fugiu com o carro.



O homem pediu ajuda a transeuntes e conseguiu chamar a PM. Ele disse que não conhecia nenhuma daquelas pessoas. O caso será investigado.