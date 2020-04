Dono de bar descumpre decreto e aglomera clientes nos fundos do estabelecimento, em Kaloré

Um proprietário de bar, de 61 anos, descumpriu o decreto municipal e estava aglomerando clientes nos fundos do estabelecimento, na tarde de sábado (11), em Kaloré. A Polícia Militar registrou o flagrante após receber denúncias.



No local, as equipes se depararam com várias pessoas consumindo produtos do bar aos fundos do estabelecimento. Segundo a polícia, o proprietário confirmou que está ciente do decreto municipal que determinou o fechamento de bares e lanchonetes por tempo indeterminado, devido à pandemia da Covid-19, contudo confessou que estava trabalhando normalmente. Ele foi encaminhado à delegacia e assinou um termo circunstanciado.