Passageiro de VW Polo fica ferido em acidente em Ivaiporã, motorista foge

Um acidente na noite de sábado (11) por volta das 22 horas, na rotária entre as Avenidas Ladislao Gil Fernandez e Osvaldo Cruz deixou uma pessoa ferida. O passageiro do VW Polo branco placas ALF-5A44 de São José dos Pinhais, que colidiu com a parede do Torno Ivaí teve ferimentos médios e foi encaminhado pelo Siate ao PAM (Pronto Atendimento Municipal).

Conforme informações do Boletim de Ocorrências, o motorista fugiu logo após a colisão ficando somente o passageiro ferido. No momento em que a vítima estava sendo atendida pelos socorrisas foi indagada sobre a identificação do condutor, porém, a vítima negou conhece-lo.

O carro foi encaminhado pelo guincho ao pátio da 6° Companhia Independente da Polícia Militar.