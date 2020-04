Prefeito de Marilândia do Sul autoriza reabertura do comércio a partir desta segunda (13)

O prefeito de Marilândia do Sul Aquiles Takeda Filho assinou neste sábado (11), o decreto que autoriza a abertura do comércio da cidade, com restrições, a partir da próxima segunda-feira (13).

De acordo com o documento publicado, as lojas poderão retornar às atividades, respeitando uma série de exigências para evitar a proliferação do coronavírus, como por exemplo manter os ambientes arejados, distância mínima dos clientes, controle do número de pessoas nos estabelecimentos, uso de álcool em gel, entre outros.