Sanepar liga água definitivamente ao Hospital Regional de Ivaiporã

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) ligou definitivamente a água ao Hospital Regional de Ivaiporã – ligação classificada com caráter de urgência a pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que virá vistoriar o andamento da obra com o objetivo de antecipar o atendimento em função da pandemia do coronavírus (Covid-19). A visita está prevista para a próxima semana.

As equipes que trabalham na construção do Hospital Regional de Ivaiporã utilizavam uma ligação de água provisória com diâmetro ¾ para executar a obra.



O gerente da Sanepar de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, explicou que a água foi ligada definitivamente com a instalação de hidrômetro de bitola com 2 polegadas e vazão adequada para abastecer o Hospital Regional de Ivaiporã.



“A ligação definitiva é muito importante para possibilitar os testes finais nas instalações hidráulicas prediais, reservatórios de água, funcionamento do sistema de aquecimento solar, bombas de recalque, banheiros, enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva”, informou Luiz Carlos Jacovassi, que coordena a obra de 2.500 metros de rede de grande diâmetro, com 45 pontos de visita, que são executados entre o Parque Ambiental Jardim Botânico e o Hospital Regional de Ivaiporã.



O prefeito Miguel Amaral, que acompanhou a ligação da água, afirmou que se trata de um importante serviço de saúde em benefício da população do Vale do Ivaí, uma vez que, após o período de pico da pandemia, o Hospital Regional passará a oferecer os atendimentos previstos no projeto – casos de urgência e emergência, psiquiatria, clínica geral e cirurgias eletivas.



O Hospital Regional de Ivaiporã terá 104 leitos, 10 de UTI adulto, centro cirúrgico e enfermarias. “Diariamente, centenas de pacientes da região se deslocam aos centros de referência em Londrina, Arapongas e Curitiba, em busca de atendimento especializado. Com a abertura do Hospital Regional de Ivaiporã haverá economia de tempo e redução de gastos com a frota de veículos – além do fator segurança, tendo em vista que haverá uma significativa redução de viagens”, analisou o Miguel Amaral, informando que, esta semana, a Prefeitura de Ivaiporã executou a obra de galerias pluviais no Hospital Regional.