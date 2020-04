Polícia Ambiental apreende arma e autua homem por caça, em São João do Ivaí

Em atendimento a denúncia de caça, a equipe da Polícia Ambiental do 3º Pelotão de Apucarana deslocou na sexta-feira (10) ao Distrito de Luar, em São João di Ivaí, em onde na residência do denunciado (o qual não se encontrava) foi localizado quatro aves silvestres em cativeiro sem autorização; em conversa com a esposa do mesmo, os policiais foram informados que o autor havia saído para caçar.

Após contato via fone o suspeito compareceu na residência e confirmou que estava caçando, levando a equipe até o local em que a arma se encontrava. Em uma área de mata, os policiais constataram tratar-se de uma espingarda cal. 12.

Desta forma as aves e arma foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para a lavratura do flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Também foi confeccionado o Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 2 mil.