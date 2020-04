PM de Jandaia flagra estabelecimentos em funcionamento irregular

Dois estabelecimentos comerciais foram flagrados na noite de sexta-feira funcionando irregularmente em Jandaia do Sul. Os dois estabelecimentos, localizados no entorno da rodoviária do município, foram abordados por uma equipe da PM por volta das 21h30.

Os proprietários, um homem de 67 anos e uma mulher de 59 anos, foram orientados a respeito dos Decretos Municipais nº 7112 de 20 de março de 2020, nº 7133 de 25 de março de 2020, e nº 7139 art. 3º parágrafo V de 03 de abril de 2020, a fechar as portas e retirar os clientes do local.