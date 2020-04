Em Lunardelli, homem com tornozeleira eletrônica agride dono de trailer

O Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Lunardelli registrou na noite de quinta-feira (9) uma ocorrência de lesão corporal contra o proprietário de um trailer de lanche na Praça Comendador Geremias Lunardelli.

A vítima relatou aos policiais que que estava com o veículo Gol em frente ao trailer, quando em dado momento entrou para verificar uma mercadoria e esqueceu o carro aberto. Ao retornar para fechar o veículo, percebeu um indivíduo que faz uso de tornozeleira eletrônica, e que o mesmo teria tentado furtar alguns objetos de dentro do carro.

O dono do trailer chamou a atenção do suspeito, e ao se virar de costa recebeu uma pancada na cabeça. No intuito de evitar a agressão, entrou em luta corporal com o suspeito, e que desta luta resultou em várias lesões pelo corpo e um corte de aproximadamente 4 centímetros na cabeça.

Segundo o solicitante o suspeito é um homem branco, aparentando ter entre 25 e 30 anos. De posse das características do acusado, a equipe realizou patrulhamento a fim de localizar o suspeito, porém sem êxito.