Homem tem motocicleta furtada na Rua Paulista, em Ivaiporã

Um motociclista teve a moto Honda/Cg Titan ESD placa AQU-8362 furtada na manhã de sexta-feira (10) na Rua Paulista, em Ivaiporã.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima havia estacionado no local para tomar café, e deixou o veículo com o capacete e a chave. Quando um rapaz de camiseta cinza, boné e shorts vermelhos pegou a motocicleta e fugiu tomando sentido Vila Santa Maria. No trevo do acesso secundário furou o bloqueio que está fechado e seguiu sentido a cidade de Jardim Alegre. A PM foi acionada, mas naquele momento sem êxito em localizar o veículo.

Por volta das 20 horas, a equipe da ROTAM em posse da informação sobre a autoria do furto ocorrido pela manhã, localizou o suspeito que confessou ser o autor, bem como indicou o local onde foi encontrado o veiculo, que foi entregue na Delegacia de Policia Civil junto com o autor.