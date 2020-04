Idoso de 71 anos morre por coronavírus em Londrina, diz prefeitura

Um homem de 71 anos morreu, na noite de quinta-feira (9), no Hospital Universitário de Londrina, no norte do Paraná, após ser infectado pelo novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, essa é a terceira morte por Covid-19 na cidade.

O município tinha 61 casos confirmados da doença até a quinta-feira. Deste total, 9 estão em isolamento social, 11 estão internados em hospitais e 39 se recuperaram, tiveram alta médica.

Segundo o Hospital Universitário, a vítima foi internada no dia 30 de março e transferida para a UTI no dia 1° de abril, onde foi entubado. No dia 7 de abril, o resultado do exame de Covid-19 deu positivo. Na noite de quinta-feira sofreu uma parada cardíaca respiratória e morreu por volta das 20h15.

A instituição de saúde afirmou, por meio de nota, que antes de ser internado no HU o homem procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará e tinha sido internado no hospital da Zona Sul.

O Hospital Universitário informou ainda que o homem sentiu os primeiros sintomas da doença no dia 16 de março. No dia 23 procurou a UPA do Sabará, no dia 28 foi internado no hospital da Zona Sul e no dia 30 transferido para o HU.

O prontuário médico consta que o idoso teve contato com uma pessoa infectada pela Covid-19.



