Homem é preso por receptar celular furtado, em Ivaiporã

Policiais militares da 6ª CIPM de Ivaiporã prenderam no início da noite de quinta-feira (9) um homem por receptação, na Rua Ceará. O detido estava de posse de um celular furtado dois dias antes, na Vila Residencial de Furnas.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que na terça-feira (7), estava na Vila de Furnas e havia deixado o carro com a janela aberta, ao retornar notou que seu celular havia sido furtado. Ele então, ligou na loja representante da Apple com intuito de bloquear o aparelho, e recebeu a orientação para esperar 48 horas, já que havia possibilidade de rastrear o aparelho.

Na quinta, a vítima recebeu ligação de um homem que pediu a senha do iPhone e que iria devolve-lo. O dono do celular tentou marcar um encontro com o autor para recuperar aparelho, porém foi negado, e novamente pediu a senha. Foi quando a vítima tentou rastrear o celular obtendo êxito, e acionou a equipe policial.

O aparelho rastreado estava em uma casa na rua ceara próximo ao parque municipal. A equipe deslocou ao local e localizou o autor em posse do celular. Ao ser perguntado de quem teria comprado o aparelho ele não quis revelar. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia, onde será ouvido pelo delegado e enquadrado por furto ou receptação de produto roubado.