Bombeiros realizam 'serenata' para moradores em isolamento social em Maringá

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Maringá, no norte do Paraná, tiveram uma atitude inusitada e realizaram uma "serenata" para os moradores que estão em isolamento social devido aos riscos da pandemia do novo coronavírus, na tarde de quinta-feira (9).

A ação aconteceu no cruzamento entre as avenidas Horácio Racanelo e Piratininga. Os bombeiros tocaram músicas com trompete e saxofone, em uma plataforma mecânica levantada a quase 50 metros de altura.

O comando do Corpo de Bombeiros informou que o objetivo da ação é acalentar os cidadãos paranaenses que estão em isolamento social.

Em outros estados, conforme os bombeiros, a iniciativa também foi realizada. Os Bombeiros cantaram as músicas Amigos Para Sempre, Maringá Maringá e Porque ele vive.