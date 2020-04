Assaltantes com carro equipado com giroflex assaltam morador de Faxinal

Um cidadão, morador na cidade de Faxinal teve o carro roubado, um Astra preto com placas APY4C64 na rodovia PR 445. O caso foi na madrugada de quinta-feira (9) quando a vítima retornava de Londrina. Para concretizar o assalto os bandidos usaram um carro equipado com giroflex igual ao utilizado pela polícia.

Conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que pouco depois de passar pela cidade de Tamarana foi abordado por um veiculo Gol G5 preto que possuía giroflex para simular a polícia. Ao parar foi surpreendido por dois homens armados. Ele foi mantido como refém até próximo ao trevo de Mauá da Serra, onde foi liberado, durante o trajeto a vítima foi agredido com coronhadas e ameaçada.

Após algum tempo no trevo, a vítima conseguiu carona com uma equipe de escolta que passava pela rodovia, conseguindo assim o contato com a equipe policial.