Prefeito de Marumbi confirma 1º caso de Covid-19 no município

O Prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, confirmou o primeiro caso de Covid-19 no município. De acordo com ele, o resultado do exame saiu na tarde desta quinta-feira (9) e por isso não consta no boletim divulgado no mesmo dia pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Ainda conforme o prefeito, trata-se de uma mulher de 59 anos, sem histórico de doenças crônicas, que está internada em um hospital de Londrina há uma semana. "Ela tem plano de saúde e decidiu se tratar lá. É uma mulher saudável e já está se recuperando, informa o prefeito.

No sábado (4), o prefeito havia informado sobre o caso suspeito. Na ocasião ele divulgou que a paciente passou alguns dias em Londrina, na casa do filho, em março. Após retornar a Marumbi, apresentou os primeiros sintomas.

Conforme o boletim da Sesa, Londrina tem 61 casos confirmados da Covid-19.