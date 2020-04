Rede municipal de Jandaia distribui bombons 

Para comemorar o dia de Páscoa do próximo domingo a Prefeitura de Jandaia por meio do Departamento de Educação realizou na quarta-feira (08), a entrega de caixas de bombons para os alunos das escolas, centros municipais de educação , APAE e Creche Raio de Luz.



"Como já é de tradição e sabendo que os alunos esperam por esta data, mesmo com as dificuldades, estamos entregando este mimo para os pais ou responsáveis juntamente com atividades para as crianças estudar em casa, tomando todos os cuidados de prevenção", afirmou Jucimara Tomazini Diretora do Departamento de Educação.