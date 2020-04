Investigação aponta homicídio, em caso de detendo encontrado enforcado na Cadeia de Faxinal

O delegado da Polícia Civil, Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, que investiga a morte do preso, Bruno Aparecido da Silva, encontrado enforcado na Cadeia Pública de Faxinal confirmou nesta semana que as investigações apontam para homicídio qualificado, com simulação de suicídio.Bruno foi encontrado morto pelos agentes na terça-feira (31) dentro de uma cela.

Segundo o delegado, o crime teve a participação de outros presos. “Pelo menos oito detentos seguraram Bruno, dificultando sua defesa, enquanto outros faziam uma constrição (apertavam) do pescoço da vítima, até que entrasse em óbito", disse Mendes

Ainda segundo Mendes, todas as providências estão sendo tomadas, e os detentos envolvidos responderão pelo crime de homicídio qualificado, o que pode resultar em nova condenação.







* Com informações Blog do Berimbau