Ex-marido arromba casa, furta, provoca danos e vai parar na cadeia

Um homem foi preso na madrugada de quarta-feira (8) depois de arrombar e invadir na noite anterior a casa do marido da ex-esposa, que fica localizada na Av. Tancredo Neves.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o atual marido relatou aos policiais que ao chegar na residência deparou-se com a porta arrombada e quebrada, e o veículo dele com os pneus cortados e a lataria avariada.

Disse ainda, que quando tentou acionar a Polícia Militar pelo celular percebeu que havia mensagens ameaçadoras do ex-convivente. Ao entrarem na residência, as vítimas perceberam que os móveis estavam todos revirados e sentiram falta de um cartão de crédito de propriedade da mulher e de uma foice.



Em diligência, a PM foi informada que o autor estaria na Rua Felicita Rother próximo a um bar. No local, o suspeito percebeu a chegada dos policiais e tentou correr, porém foi alcançado na Rua Santa Catarina. Além dos pertences furtados, os policiais encontraram no carro do autor que que estava com as janelas e portas fechadas um cachorro, e deve responder também pelo crime de maus tratos contra animais.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, o qual foi encaminhado primeiramente ao Hospital Municipal como medida contra a propagação do covid-19, posteriormente encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.