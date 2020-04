Homem se diz membro do PCC e ameaça idosa, em Lunardelli

Um homem que dizia ser membro do PCC foi preso na manhã de terça-feira (8), após procurar uma idosa em Lunardelli e fazer ameaças.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o autor procurou a idosa, para pedir dinheiro. Após dizer que era do PCC, ele fez ameaças de morte caso ela procurasse a polícia. De posse da características repassadas do autor, a equipe logrou êxito em abordá-lo na Rua Rui Barbosa esquina com a Ceará.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão, sendo o autor encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as medidas cabíveis. A vítima tinha medida protetiva contra o autor.