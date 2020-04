Duas pessoas são vítimas de tentativa de roubo de celular, em Ivaiporã

A Polícia Militar atendeu na terça-feira (7) duas pessoas vítimas de tentativa de roubo na Rua Maria da Fé, no Conjunto Habitacional de Furnas, em Ivaiporã. Dois suspeitos foram detidos e conduzidos à 54º Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada por volta das 19 horas. No local, em contato com as vítimas, ambos informaram que o roubo não havia sido consumado, disseram se tratar de dois rapazes um alto magro com boné vermelho, e outro magro de estatura média trajando shorts bege e um menino próximo. A primeira vítima relatou que ao perceber a aproximação da dupla segurou o celular no bolso sendo que na sequência tentaram roubar a segunda vítima que de imediato saiu correndo avisar os pais.

Durante patrulhamento a guarnição recebeu informações que os possíveis autores estariam em uma residência alvo de denúncias de ponto de tráfico de drogas na Av. Tancredo Neves. No local foram encontrados dois suspeitos fazendo uso de maconha e de posse de 14 gramas da droga.

Ambos foram fotografados e levados para reconhecimento, sendo identificado pelas vítimas um dos indivíduos como autor da tentativa de roubo. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas à 54º DRP e entregue ao plantão para as providencias cabíveis.