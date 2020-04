Mais dois casos de coronavírus são confirmados em São João do Ivaí; são três no total

A secretaria de Saúde de São João do Ivaí divulgou às 15h30 dessa quarta-feira (08), a confirmação de coronavírus no exame de um farmacêutico da cidade, caso que já está computado no boletim da secretaria de estado da Saúde, que foi divulgado hoje.

Porém, minutos depois da confirmação, o Laboratório Central do Estado (LACEN) divulgou o resultado positivo de mais dois casos que estavam sob suspeita. A informação é que também testaram positivo o empresário, Sandro Ohashi, e sua esposa, Ilsa Ohashi. Eles estavam sendo monitorados como suspeitos.

A secretaria de Saúde de São João do Ivaí reforçou que agora são três casos de COVID-19 em São João do Ivaí. “Essas confirmações serão inseridas no boletim da Sesa a partir de amanhã [quinta-feira, 09]”, disse a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida.





* As informações são do Canal HP