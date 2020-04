Prefeitura de Ivaiporã distribui mudas de Crotalária para combater a dengue

Para combater a dengue a Prefeitura de Ivaiporã produz mudas de Crotalária no Viveiro de Flores, por intermédio do Departamento Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de distribuir à população.

O Departamento Municipal de Meio Ambiente plantou 700 mudas e sugere à população que também plante em casa, onde o cultivo pode ser permanente. A Crotalária leva cerca de 90 dias para florescer e cresce entre 60 centímetros e 1 metro de altura.



No entanto, o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, voltou a reforçar que nada adianta o poder público realizar ações de combate à dengue se a população não colaborar.

As mudas estão sendo distribuídas especialmente nas áreas com maior incidência de casos de dengue – Vila Nova Porã, Jardim Guanabara I e II – e centro da cidade. Além disso, podem ser retiradas no Departamento Municipal de Meio Ambiente, que fica no Parque Ambiental Jardim Botânico.



“É necessário informar à população que não basta ter a Crotalária. Afinal, o combate à dengue exige a eliminação do foco do mosquito Aedes aegypti. Por isso, é preciso evitar objetos que acumulam água”, insistiu Miguel Amaral.

Segundo a coordenadora do programa Ivaiporã Mais Florida, Mel Biancato, a planta atrai a libélula, que é predadora natural do mosquito Aedes aegypti. “A nossa meta é produzir continuadamente as mudas de Crotalária na primavera, verão, outono e inverno para atrair cada vez mais libélulas”, informou Mel Biancato.



Recentemente, a Prefeitura também alertou diversas vezes sobre a importância de manter quintais e terrenos limpos, realizou arrastões por meio do Departamento Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária e desenvolveu ações em parceria com a 22ª Regional de Saúde – utilizando inseticida Malathion.