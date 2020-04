Gaeco apreende máscaras e luvas em Londrina

Em Londrina, o Ministério Público do Paraná realizou nesta quarta-feira, operação de combate a crimes relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19). Durante a ação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com as Promotorias de Justiça da Saúde e do Consumidor da comarca, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três empresas, um barracão e uma residência onde um grupo empresarial estava ocultando equipamentos de proteção individual (EPIs).

As investigações do MPPR revelaram que um grupo empresarial da cidade teria alugado um barracão para ocultar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – como luvas, máscaras e óculos – receosos com a possibilidade de requisição de tais produtos pela Prefeitura Municipal de Londrina. Os materiais são imprescindíveis para uso dos profissionais de saúde que trabalham no combate à atual pandemia e foram depositados pelos investigados em local insalubre, sem homologação pelos órgãos sanitários.

Dezenas de caixas de máscaras, luvas e óculos foram apreendidas e encaminhadas para a Secretaria de Saúde de Londrina, onde permanecerão até que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca decida seu destino.