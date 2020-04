Morador de São João do Ivaí que testou positivo para covid-19 está na UTI em estado grave

É grave o quadro de saúde do morador de São João do Ivaí, que testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo prefeito do município, Fábio Hidek Miura, após o 1º caso registrado no município ser divulgado pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (8).

De acordo com o prefeito, trata-se de um farmacêutico de 61 anos que apresentou os primeiros sintomas, como febre e tosse, na última quinta-feira (2). Após agravamento do estado de saúde, o homem foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O paciente não tem histórico de doenças crônicas ou outros problemas de saúde, informou Hidek.

A suspeita, segundo o prefeito, é que o farmacêutico tenha sido infectado durante atendimento. “Ele não viajou e não teve contato com ninguém que tenha viajado, além de clientes. A gente acredita que ele contraiu a doença durante o plantão, 15 dias atrás”, comenta Hidek.

Familiares e outras pessoas que tiveram contato com o paciente, como funcionários da farmácia, foram isolados e estão sendo monitorados. O estabelecimento permanece fechado. “Estamos tentando uma rede de contatos de pessoas que estiveram com ele, na tentativa de neutralizar a transmissão”, informou o prefeito.

O prefeito informa que um comitê se reunirá ainda nesta quarta para definir medidas de controle da covid-19 no município.