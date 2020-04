São João do Ivaí confirma 1º caso do novo coronavírus

São João do Ivaí confirmou nesta quarta-feira (8), o 1º caso do novo coronavírus. A informação foi divulgada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município também tem outro caso em investigação e um descartado.

Agora a 22ª Regional de Saúde (RS) soma 2 casos confirmados da covid-19. O primeiro foi em Ivaiporã, confirmado pela prefeitura também nesta quarta-feira.

No total a região soma 11 casos confirmados da doença, sendo 8 em Arapongas e 1 em Faxinal, cuja paciente está curada. No Paraná são 550 e 333 suspeitos.