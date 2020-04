Prefeitura de Ivaiporã confirma 1º caso positivo de coronavírus no município

A Prefeitura de Ivaiporã informou, por meio do Departamento Municipal de Saúde, e como forma de garantir transparência à população sobre a pandemia do coronavírus (Covid-19), que, nesta quarta-feira, dia 8 de abril, foi notificada sobre o 1º caso positivo de coronavírus – conforme exame realizado pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Trata-se de um homem, 50 anos, que não tem histórico de viagens – sejam nacionais ou internacionais. Há uma semana, o paciente apresentou sintomas característicos do Covid-19, permaneceu em isolamento social (casa) e foi monitorado pelo Departamento Municipal de Saúde.

No entanto, os sintomas se agravaram sendo necessário atendimento hospitalar. Por isso, o Departamento Municipal de Saúde afirmou que os protocolos foram seguidos, encontrando-se internado numa unidade hospitalar de Ivaiporã. O estado de saúde é grave. Porém, estável.

Em Ivaiporã, a família (2 pessoas) é monitorada e orientada a permanecer em isolamento social (casa) – sem contato com outras pessoas, enquanto aguarda a recolha de amostras que serão enviadas ao Lacen.

A Prefeitura de Ivaiporã informa que criou o Centro de Triagem Coronavírus (Covid-19) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde atende uma equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliares de serviços gerais.

Caso surjam mais casos suspeitos serão monitorados e estabilizados em Ivaiporã. Se houver necessidade o paciente será encaminhado para hospitais credenciados pelo Governo do Estado, tais como em Arapongas, Londrina, Maringá ou Curitiba – enquanto o Hospital Regional de Ivaiporã é estruturado para atender paciente com Covid-19.

O Departamento Municipal de Saúde sugere à população seguir as medidas de prevenção estabelecidas pela Prefeitura de Ivaiporã e profissionais da área da saúde, quer sejam municipais, estaduais, nacionais ou internacionais, evitando aglomerações de pessoas que incluem reuniões, festas, palestras, cerimônias religiosas e demais eventos.