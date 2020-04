Uma loja foi arrombada e alvo de furto na madrugada de terça-feira (7), na Av. Brasil no centro de Ivaiporã.

A PM foi acionada por populares e constatou a quebra do vidro da porta. A proprietária confirmou o furto de um cheque no valor de R$ 200,00 e R$ 100,00 em dinheiro que estava no caixa para troco.

Foi realizado patrulhamento pela região, mas sem êxito.