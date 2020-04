Sanepar acelera obras em hospitais de Ivaiporã, Telêmaco e Guarapuava

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou nesta semana obras para acelerar a implantação de serviços de saneamento em três hospitais regionais, que se encontram em fase final de construção e que vão ser estruturados para atender pacientes com coronavírus (covid-19). Os hospitais são em Ivaiporã, Telêmaco Borba e Guarapuava e já são atendidos pelo sistema de abastecimento de água. A Sanepar atende a um pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Para o Hospital Regional de Ivaiporã, a Sanepar está implantando 2,3 km de rede coletora de esgoto, que irá atender também o Fórum Eleitoral, o Fórum Estadual Regional, o campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e uma escola municipal, num trajeto até o Parque Ambiental Jardim Botânico, além de possibilitar mais 518 ligações de esgoto na cidade. “Vamos concluir em 15 dias uma obra que estava prevista para daqui a um ano e meio”, disse o diretor de Investimentos da Sanepar, Joel de Jesus Macedo.

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, agradeceu o empenho da Sanepar e o trabalho dos profissionais que vão agilizar a obra. “O presidente da Sanepar, Claudio Stabile e o diretor Joel atenderam prontamente o pedido do governador que quer que o hospital entre em funcionamento em 45 dias para atender Ivaiporã e a Região Central. Espero que não tenhamos muitos casos de covid-19, mas estaremos prontos para o atendimento. E a Sanepar mostrou mais uma vez a sua visão de cuidado com a saúde da população”, disse o prefeito.



Em Telêmaco Borba, a Sanepar fará reparos e a instalação de uma bomba para dar funcionalidade à estação elevatória de esgoto existente no Hospital Regional da cidade. E, em Guarapuava, será feito o redimensionamento da ligação de água para atender o padrão do projeto hidrossanitário do Hospital Regional, que está em fase final de construção. Também será feita interligação do imóvel à rede de esgoto já existente da Sanepar.



“O governador decretou situação de emergência para que esses três hospitais regionais sejam concluídos o quanto antes. Por isso, nos adequamos para antecipar essas obras que já estavam previstas e que vão trazer uma série de benefícios à população. Saneamento é a base para a promoção da saúde, junto com o projeto de governo para atender a sociedade”, disse o diretor de Investimentos, Joel. Ele destacou ainda que as equipes que estão em campo estão tomando todas as medidas necessárias de proteção sanitária contra o coronavírus. “Temos que agradecer esse pessoal que entende a importância desse trabalho neste momento.”