Agricultores aumentam produção de frutas em Ivaiporã

O programa Frutifica Ivaiporã, que foi lançado pela Prefeitura, em outubro de 2018, por intermédio dos Departamentos Municipais de Agricultura e de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio vem atingindo os objetivos de incentivar o produtor rural a investir no agronegócio e aumentar a renda familiar.

Coordenado pela engenheira agrônoma Maria Helena da Cruz, o programa Frutifica Ivaiporã oferece consultoria aos produtores rurais.

No Sítio Magri - distrito do Jacutinga, o agricultor familiar Edson Magri percebeu a oportunidade de melhorar a produção de goiaba e o resultado foi positivo, após consultorias do programa Frutifica Ivaiporã. Recentemente, passou a investir em maracujá.



“No início comercializava apenas em Ivaiporã. Mas a minha produção aumentou em 70% e passei a fornecer para Coaprocor [Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul], onde as frutas são bem comercializadas. A tendência é aumentar a produção com apoio da Prefeitura de Ivaiporã”, contou Edson Magri.

O prefeito Miguel Amaral afirmou que a administração municipal apoia a agricultura familiar – especialmente porque gera renda e empregos. “Além disso, reflete na economia e na valorização do homem no campo", acrescentou Miguel Amaral.



Segundo a diretora do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Rosana Pagé, alguns agricultores produziam e não comercializavam. Por isso, havia perda da produção. “Com o programa Frutifica Ivaiporã os agricultores aumentaram o volume de frutas e passaram a acessar o mercado externo – além de fornecer à Coaprocor”, explicou Rosana Pagé.

A engenheira agrônoma Maria Helena da Cruz, que esclarece dúvidas dos produtores e auxilia nas plantações – com auxílio do técnico em agropecuária, Paulo Gerard – afirmou que a produção e o escoamento da fruticultura aumentaram no município. “A Prefeitura de Ivaiporã disponibiliza auxílio por meio do programa Frutifica Ivaiporã e fornece muda de maracujá, por exemplo, como forma de incentivar a agricultura familiar”, concluiu Maria Helena da Cruz.