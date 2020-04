Um carro com placas de Apucarana caiu em um barranco na rodovia que liga a PR 082 ao município de Rio Branco do Ivaí, nesta terça-feira (7). Testemunhas contaram que o carro rolou um barranco e bateu em uma árvore.

O motorista Aílton Proleze teve ferimentos médios, e foi levado ao Hospital Municipal de Grandes Rios, o veículo ficou muito danificado. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Polícia Rodoviária de Ubá do Sul atendeu a ocorrência.