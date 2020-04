Saúde de São Pedro do Ivaí recebe doação de 100 litros de álcool gel  

A Ferrari Zagatto empresa ligada ao setor agrícola entregou nesta terça-feira (07), uma doação de 100 litros de Álcool gel para a Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro do Ivaí para auxiliar no enfrentamento do coronavírus.

Os produtos foram entregues pelos funcionários Thuani Cristina Pegoraro e Matheus Guilhen Domingues de Oliveira. A doação ocorreu no Posto de Saúde Central Provisório e contou com a presença da Assistente Social da Saúde, Gisele Batista e demais da equipe de saúde.

A secretária de Saúde, Simone Tavares, agradeceu imensamente a doação. “Fico muito grata por todas as doações que vem ocorrendo em nosso município. São Pessoas que entenderam que o momento é de união e cooperação”, agradeceu a secretária.