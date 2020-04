Idoso de 69 anos morre por Covid-19 em Londrina

Um idoso de 69 anos morreu vítima da Covid-19, em Londrina, na noite de segunda-feira (6). A informação foi divulgada pela superintendência do Hospital Universitário, onde ele estava internado, e confirmada pela Prefeitura de Londrina nesta terça-feira (7).

Segundo a prefeitura o homem era hipertenso. Esta é a segunda morte confirmada por coronavírus na cidade. A outra vítima foi um homem de 39 anos.

No domingo (5), o homem que morreu nesta terça-feira estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital com a filha dele, de 33 anos.



Ela teve alta da UTI no fim de semana e foi levada para um quarto de enfermaria.

Segundo a prefeitura, a vítima voltou de uma viagem dos Estados Unidos e deu entrada no Hospital Universitário no dia 21 de março. Três dias depois, ele teve complicações e foi transferido para a UTI, onde precisou de ventilação mecânica.

De acordo com a prefeitura, o quadro de saúde do paciente manteve-se grave e, na manhã de segunda-feira, piorou.

Orientação

A Secretaria de Saúde informou que lamenta a morte e reforça a orientação para as pessoas permanecerem em isolamento domiciliar, que é a forma mais eficaz de evitar a doença.

Com informações G1