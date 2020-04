Na madrugada desta terça-feira (7) o Supermercado Ximiti em Borrazópolis foi arrombado. Os criminosos levaram bebidas alcoólicas, cosméticos e chinelos, dentre outras mercadorias. Também foi levado do escritório do estabelecimento cerca de R$ 20 mil em dinheiro.

Segundo informações, o buraco foi feito na parede dos fundos do prédio. Os bandidos fizeram um barricada com tambores do Lava Car vizinho, para impedir que populares visualizassem a ação criminosa.