Agência do Bradesco de São João do Ivaí fecha temporariamente por causa de suspeita de coronavírus

Conforme informações do Canal HP de São João do Ivaí, um comunicado fixado na porta da agência do Bradesco de São João do Ivaí alarmou a população no início da noite de segunda-feira (06). No cabeçalho fixado na porta da agência o título "Esta agência está temporariamente fechada devido a um caso de suspeita do novo coronavírus".





No comunicado, a direção da agência diz que a medida foi tomada para preservar clientes e os colaboradores e que a reabertura do banco no município acontecerá quando a atual situação estiver normalizada, com acordo com todos as orientações das autoridades em saúde.

Também há orientação para os clientes, que durante o fechamento deverão acessar os serviços do banco pela internet ou App do celular. Para quem preferir os serviços diretamente nas agências, devem se dirigir para São Pedro do Ivaí ou para o correspondente postal em Godoy Moreira.

A reportagem não conseguiu contato com a gerência do Bradesco local para comentar a situação.