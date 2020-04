Suspeito de tráfico de drogas é preso em Jardim Alegre

A equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu em Jardim Alegre um homem suspeito de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (6), por volta das 17 horas.

De acordo com a Polícia Militar, em patrulhamento pela Rua Osório Pavan, a equipe avistou dois indivíduos saindo de uma casa onde existe informações que seria usada para comercializar drogas.

Durante a abordagem os policiais encontraram com abordado uma pedra de crack, que o rapaz tentava engolir, com o outro abordado nada de ilícito foi localizado. O que portava a droga informou ter comprador do morador da casa que acabará de sair, sendo confirmado pelo outro abordado.

Diante da situação a equipe entrou na residência, onde localizou mais 5 pedras de crack e a quantia de R$ 4.479,10.