Alojamento de empresa de construção civil é alvo de furto em Arapuã

O alojamento de uma empresa de construção civil que presta serviço no município de Arapuã foi arrombado e furtado no final de semana. O caso foi registrado no Destacamento da Polícia Militar (DPM) local na segunda-feira (6).

O funcionário da empresa relatou que trabalhou até sexta, e foi embora para sua casa em Pitanga, quando retornou encontrou o alojamento arrombado. Foram arrancadas duas tábuas da lateral do alojamento.

Foi levado do local uma serra circular marca Bosch, um Maquita, duas extensões de energia, um carrinho de mão, uma máquina de cortar ferro, um botijão de gás, dois martelos e um serrote.