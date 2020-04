Prefeito, vice e cargos comissionados tem redução de 20% dos salários, em São João do Ivaí

A Prefeitura de São João do Ivaí publicou em Diário Oficial o decreto nº 99/2020 que altera pelo prazo de 60 dias a remuneração dos agentes políticos do município. Os salários do prefeito, vice-prefeita, secretários e cargos comissionados terão redução de 20%.

O prazo do corte pode ser ampliado caso a pandemia de Covid-19 continue em alta. “Temos que dar o exemplo enquanto gestores. Os salários do município de São João do Ivaí é um dos piores da região. Mas entendemos que precisamos racionar, como todos estão racionando. Este sacrifício pode significar poupar vidas”, disse o prefeito, Fábio Hidek Miura.





* Com informações Canal HP