Sanepar amplia rede de esgoto para atender Hospital Regional de Ivaiporã

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou nesta semana a ampliação da rede de esgoto para atender o Hospital Regional de Ivaiporã, que se encontra em fase final de construção. A ampliação de 2.5 mil metros lineares conta com 45 pontos de visita, e está sendo executada entre o Parque Ambiental Jardim Botânico e o Hospital Regional.

A obra a pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior visa suprir a necessidade do Hospital Regional de Ivaiporã, que será estruturado para atender pacientes com coronavírus (Covid-19).

O prefeito Miguel Amaral recebeu o gerente da Sanepar de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, e equipes de engenheiros de Londrina e Umuarama – além de acompanhar o início da obra.

“É um grande desafio para Sanepar, porque a obra seria executada no prazo normal de 6 meses. Mas o presidente da Sanepar Cláudio Stabile e o diretor de investimentos Joel de Jesus Macedo informaram que será concluída em 15 dias, devido ao caráter de urgência estipulado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior”, explicou Miguel Amaral.

Por telefone, Macedo explicou que o Governo do Estado, Sanepar e a Prefeitura de Ivaiporã empenham o máximo dos esforços para atender o caráter emergencial em 15 dias devido à pandemia do coronavírus.

“Agradeço ao prefeito Miguel Amaral, porque é um grande parceiro da Sanepar, que segue as estratégias estabelecidas pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior para combater o Covid-19”, disse o diretor de investimentos.