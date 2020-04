Ivaiporã recebe mais um lote vacinas contra gripe Influenza

A Prefeitura de Ivaiporã informou, por meio do Departamento Municipal de Saúde, que recebeu lote de vacina contra gripe Influenza e disponibiliza as doses para idosos acima dos 60 anos e profissionais de saúde da rede pública e privada, nesta terça-feira, dia 7 de abril – cumprindo o calendário da 1ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza – estabelecido pelo Ministério da Saúde.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, informam que a vacinação será aplicada no Centro de Saúde, Unidades Básicas de Saúde do Jacutinga, Vila Nova Porã e Bosque da Saúde – entre as 08h00 e 11h30.

Na Vila Santa Maria a vacinação será aplicada, entre as 13h00 e 16h00, no Hiperdia – Rua Zacarias Góes de Vasconcelos, próxima à Madeporta Indústria e Comércio.

Segundo Nilza Fernandes a vacinação previne 3 tipos de Influenza: A (H1N1 e H3N2) e Influenza B e será aplicada enquanto durar o estoque.



2ª e 3ª fases

O Ministério da Saúde incluiu caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários na 2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, que decorre entre os dias 16 de abril e 9 de maio. Portanto, serão vacinados profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos (com receita médica), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.



A 3ª fase da vacinação acontece entre os dias 9 e 22 de maio para professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência



Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com o Posto de Saúde Central (43) 3472-1788.