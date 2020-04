Atividades escolares da rede municipal de ensino de Ivaiporã serão feitas em casa devido a pandemia

A Prefeitura de Ivaiporã comunica, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, que a partir desta segunda-feira, dia 6 de abril, as escolas e centros municipais de educação infantil organizarão atividades complementares para que sejam realizadas pelos estudantes nas respectivas residências – conforme determinação do Conselho Estadual de Educação, que não prevê data de retorno das aulas.

A Secretaria Municipal de Educação pede aos pais que fiquem atentos, uma vez que os responsáveis pelas instituições de ensino entrarão em contato com as famílias, durante esta semana, para orientá-las quanto à organização e execução das atividades complementares, que têm como objetivo fazer valer o direito aos estudantes da educação básica as 800 horas de atividades escolares.

“Neste momento, o isolamento social é imprescindível para salvar vidas em função da pandemia do coronavírus”, lembrou a secretária municipal de Educação, Rose Sirço.