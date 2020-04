Prefeitura de Faxinal mantém obras de recape

A Prefeitura de Faxinal continua executando obras de recuperação e recapeamento de importantes avenidas da cidade. As obras de recapeamento já foram executadas em trechos da rua Eugênio Bastiani, Deodoro Antunes Ribeiro, Claudemiro Gonçalves Moreira, São Paulo, Ana Neri, Avenida Brasil, Eurides Cavalheiro de Meira, entre outras.

No sábado, as obras foram executadas no trecho da rua Yani de Oliveira Munhoz, onde o asfalto estava completamente deteriorado e com buracos enormes.

Depois dos serviços de reparo onde apresentam ondulações e panelas, a rua começa a receber a nova cobertura asfáltica, com o material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A grande vantagem deste tipo de pavimentação é a sua resistência ao peso dos veículos, bem como ao tráfego intenso. Na avenida São Paulo, onde tem um trecho com ondulações, um importante trabalho de recuperação está sendo realizado para receber o recapeamento.

A empreiteira contratada pela Prefeitura está realizando o serviço no final de semana, quando o fluxo de veículos é menor e não atrapalha o andamento das obras.

É importante lembrar que, para evitar a epidemia de COVID-19 na cidade, a recomendação continua sendo para que as pessoas evitem aglomerações.

Os trabalhadores que atuam nestas obras estão atuando ao ar livre e mantendo distância uns dos outros.