Ivaiporã cria Centro de Triagem Coronavírus na UPA

Foi com o objetivo de se prevenir contra a pandemia que a Prefeitura de Ivaiporã criou o Centro de Triagem Coronavírus (Covid-19). A estrutura foi montada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde atende uma equipe multiprofissional.

O prefeito Miguel Amaral explicou que a administração municipal adota medidas preventivas levando em consideração os alertas da Organização Mundial de Saúde. “Por isso, investimos no Centro de Triagem Coronavírus, equipamentos de proteção individual e em álcool líquido 70% para garantir que as equipes de saúde atendam a população com segurança”, justificou Miguel Amaral.

A equipe é formada por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliares de serviços gerais para a desinfecção do ambiente. O atendimento é prestado de segunda a segunda das 07h00 às 19h00. Caso seja necessário o atendimento poderá expandido por 24 horas.

O processo de montagem da estrutura foi coordenado pelo diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, e pelos enfermeiros João Felipe Marques, que é responsável pela Atenção Básica, e Nilza Fernandes da Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.



Claudeney Martins reforçou que os pacientes com sintomas semelhantes ao coronavírus podem procurar o Centro de Triagem – além da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência. No Centro de Triagem Coronavírus a equipe do plantão faz avalições – podendo medicar, orientar e recomendar permanência em casa por 14 dias. Havendo necessidade de cuidados mais específicos os pacientes serão encaminhados para hospitais de referência.

Segundo João Felipe Marques o Centro de Triagem Coronavírus foi criado levando em consideração a situação epidemiológica relacionada ao coronavírus, evitando que o paciente suspeito circule em vários serviços de saúde, uma vez que as UBS precisam voltar paulatinamente a atender gestantes, crianças, hipertensos e doentes crônicos com todas as medidas de segurança. O serviço de triagem é oferecido a toda a população do município.



“No Centro de Triagem Coronavírus a equipe acompanha os casos e monitora os sintomáticos, e quando necessário realiza a transferência para hospitais de referência”, acrescentou João Felipe Marques.

O Centro de Triagem segue as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Se o município receber testes rápidos para pacientes sintomáticos serão feitos no Centro de Triagem Coronavírus. O Departamento Municipal de Saúde mantém a recomendação de manter o distanciamento social.