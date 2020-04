PM notifica dono bar que descumpria decreto municipal, em Borrazópolis

Na manhã de domingo (5), a PM de Borrazópolis foi acionada para atender uma denúncia de descumprimento de decreto municipal, que proíbe o funcionamento de bares e similares visando conter a propagação do coronavírus.

Conforme o Boletim de Ocorrência, havia várias denúncias anônimas que o estabelecimento que fica na localizado na Rua Da Independência encontrava-se com a porta lateral aberta, e algumas pessoas no interior consumindo bebida alcoólica.

No local, a equipe constatou o fato, sendo que ao perceber a equipe policial as pessoas se dispersaram. O proprietário confirmou ter conhecimento do decreto municipal e ciência que estava descumprido.

Diante dos fatos a equipe fez contato o responsável pela fiscalização municipal, o qual relatou que em data oportuna iria ao local para tomar as providencias cabíveis. A equipe realizou as orientações pertinentes e retornou ao patrulhamento.