Homem com tornozeleira eletrônica agride esposa, em São João do Ivaí

A guarnição da Policia Militar foi acionada, por volta das 11 horas de domingo (5), via Copom para atender uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher que se encontrava sendo atendida no Hospital Municipal de São João do Ivaí.

No local, a vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo convivente que faz uso de tornozeleira eletrônica, na madrugada. Sem nenhum motivo o convivente desferiu um soco em seu rosto e a ameaçou dizendo que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, inclusive, que colocaria fogo na casa.