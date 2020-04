Prefeito de São João do Ivaí anuncia medidas econômicas emergenciais 

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura anunciou que está tomando medidas econômicas emergenciais para que mais recursos sejam disponibilizados para o enfrentamento do coronavírus, dentre eles a redução do próprio salário.



“Vamos passar um projeto para votação dos vereadores nesta semana, para que seja decretado o corte do meu salário, da vice-prefeita, dos vereadores, secretários, chefes de departamentos e comissionados, além de que haverá o corte de gratificações dos servidores que não estão desenvolvendo suas funções normais neste período ou que não estão envolvidos no trabalho de enfrentamento ao Covid-19”, destacou o prefeito.

Ainda segundo Hidek o momento é muito difícil que requer a compreensão e cooperação de todos. "Tão logo tudo volte ao normal, estaremos normalizando as coisas”, afirma.

O prefeito também disse que com a economia feita na folha, será possível abastecer melhor a saúde. “O dinheiro economizado será aplicado na compra de mais insumos para a saúde, para que tenhamos um atendimento mais seguro e satisfatório para a população. Nós queremos salvar vidas”, declarou Hidek.





* Com informações Canal HP