Ivaiporã disponibiliza atendimento para acessar linhas de crédito ao programa Paraná Recupera

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, disponibilizou o Banco do Empreendedor, como espaço para orientar autônomos, microempreendedor individual (MEI) e pequenos empreendedores a acessar linhas de crédito do programa Paraná Recupera, lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, por problemas econômicos gerados pelo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Rosana Pagé, embora o acesso esteja disponível diretamente pelo site da Fomento Paraná (www.fomento.pr.gov.br) é importante o canal de atendimento pela Prefeitura de Ivaiporã, uma vez que algumas pessoas buscaram ajuda para acessar as linhas de créditos, que podem chegar até R$20 mil.

Desta forma, as informações podem ser sanadas pelos telefones do Banco do Empreendedor: (43) 3472-6828 ou 3472-2130.

A diretora Rosana Pagé comentou que, pelo momento de isolamento social, preferencialmente, o primeiro atendimento deverá ser pelos telefones disponibilizados. No entanto, caso haja necessidade, a população poderá agendar um horário para atendimento presencial.

Paraná Recupera

O Paraná Recupera é um programa do Governo do Paraná, que disponibiliza crédito emergencial para preservar salários e empregos em empreendimentos informais, microempreendedor individual (MEI) e pequenas empresas.

O programa apresenta um pacote com linhas de crédito, prazo, carência e juros diferenciados. Desta forma, o empreendedor informal que precisa acessar até R$1.500 terá 12 meses de carência – prazo para pagamento de até 36 meses e 0,41% juros por mês.

O empreendedor formal, que até 16 de março deste ano, tinha CNPJ, há menos de 12 meses, pode acessar até R$3 mil, com prazo de 36 meses para pagamento, carência de 12 meses e juros de 0,41% por mês.

O empreendedor formal, que até 16 de março deste ano, tinha CNPJ, há mais de 12 meses, pode acessar até R$6 mil, com prazo de 36 meses para pagamento, carência de 12 meses e juros de 0,41% por mês.

O programa disponibilizou ainda microcrédito de R$6 a R$20 mil, com 12 meses de carência, até 48 meses para pagamento e juros a partir de 0,91% ao mês.

A linha Banco da Mulher Paranaense disponibiliza de R$6 a R$20 mil, com prazo de 48 meses, 12 meses de carência e juros a partir de 0,76% ao mês.

Para linhas de créditos maiores de R$20 mil as informações podem ser sanadas pela Junta Comercial, por meio do telefone (43) 3472-1472.