Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro, mas acaba preso 

A Polícia Militar (PM) localizou e prendeu na noite de sábado (4), o motorista de uma caminhonete Ford F75 vermelha que colidiu com uma motocicleta Honda CG Titan na Av. Souza Naves esquina com a Rua Arapongas, em Ivaiporã, e fugiu sem prestar socorro. A vítima de 22 anos, que teve ferimentos leves foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente e liberada.

Conforme informações da Polícia Militar, o guarnição foi acionada logo após o acidente, por volta das 19h30. Tendo conhecimento das características da caminhonete, a equipe realizou patrulhamento e logrou êxito em abordar o veículo suspeito na Rua Felicita Rother. O condutor apresentava sinais de embriaguez (olhos vermelhos, hálito alcoólico, desordem nas vestes, falante).



Diante dos fatos a equipe deslocou com o abordado até o local do acidente, para que a vítima, fizesse o reconhecimento. Feito o reconhecimento, a equipe ofereceu o teste do etilômetro que foi recusado pelo autor. O detido foi encaminhado sem algemas, para 54ª Delegacia Regional de Polícia para as providencias cabíveis.