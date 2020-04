Homem que matou a mãe no Distrito Jacutinga é encontrado morto na Cadeia de Ivaiporã

Valdomiro Raimundo de Oliveira, 31 anos, autor do homicídio da própria mãe Diolizia Raimunda de Oliveira, 72 anos na manhã de sábado (4) no Distrito de Jacutinga, a noite foi encontrado morto em uma cela da Cadeia Pública de Ivaiporã.

O caso foi registrado por volta das 23h30, as circunstâncias da morte do detento estão sendo apuradas. Oliveira tinha sido preso por volta das 11 horas do mesmo dia no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Em depoimento ao delegado Aldair da Silva Oliveira, ele tinha confessado o crime, mas não forneceu detalhes sobre a motivação ou como ocorreu o assassinato. A Polícia Civil apurou que Valdomiro Oliveira tomava remédio controlado e seria usuário de drogas. A mulher foi espancada em um cafezal, com fortes golpes na cabeça.